Конфискованное имущество Аскарбека Шадиева передано в доход государства

Конфискованное имущество бывшего первого вице-премьер-министра Кыргызстана Аскарбека Шадиева передано в доход государства. Об этом на пресс-конференции сообщил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

Он отметил, что бывшему чиновнику предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением, незаконном пересечении государственной границы и легализации незаконных денежных средств. Сумма конфискованного имущества составила 1 миллиард 852 миллиона сомов.

Аскарбек Шадиев заочно приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. По некоторым данным, бывший высокопоставленный чиновник сбежал в США.