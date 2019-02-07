Новые водительские удостоверения. В ГРС премьеру говорят одно, а делают другое

Ранее 24.kg рассказывало, как Государственная регистрационная служба презентовала премьер-министру водительские удостоверения нового поколения. Позже сами чиновники ГРС признались, что, кроме общих слов, ничего представлено не было.

В то же время ГРС разослала потенциальным участникам необъявленного тендера технические спецификации водительских удостоверений.

В распоряжение 24.kg попали документы, в которых расписаны требования к новым правам.

Требования к новым водительским правам кардинально отличаются от тех, которые ранее презентовали главе правительства Мухаммедкалыю Абылгазиеву.

Какими будут новые права

Наверняка ГРС будет стоять на своем, мол, технические спецификации разослали для того, чтобы узнать предварительную стоимость расходных материалов.

Одна небольшая деталь: в документах в качестве основного материала указан поликарбонат. Напомним, премьер-министру чиновники ГРС доложили, что водительские удостоверения нового поколения изготовят из высокопрочного пластика. Он во многом уступает поликарбонату, в который, помимо прочих защитных элементов, можно встроить внутрь чип.

До сих пор остается неясным, почему главе правительства ответственные чиновники ГРС говорят одно, а в документах указывают другое?

Не исключено, что изначально технические спецификации писали под поликарбонат, а потом изменили на пластик, чтобы поставщиком стала пролоббированная компания.

По техническим спецификациям срок службы новых водительских прав — не менее десяти лет при нормальном использовании. Они должны быть устойчивыми к расслаиванию и выдерживать температурные испытания без потери функциональности.

Из поликарбоната планируется изготавливать и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Международные водительские удостоверения будут в виде книжки формата А6 с бумажными страницами. Минимальный срок службы — 3 года.

Защитные элементы

Определились в ГРС и с тем, как будут защищены документы. В списке — девять защитных элементов: постепенное изменение цвета рисунка, использование пастельных цветов, рисунок, напечатанный оптически невидимой краской, видимая радужная печать, цветные флаг, герб КР, микротекст с плавающим размером, гильошированный фон, преднамеренная ошибка, а также один дополнительный современный защитный элемент первого уровня (визуальный).

Предварительный макет представляется заказчиком, то есть Государственной регистрационной службой. Промышленный дизайн разрабатывается поставщиком. Он же может предложить дополнительные элементы защиты.

Кроме того, поставщик может предложить альтернативные элементы защиты, превосходящие те, что указаны в основном списке.

Подрядчик может предоставить техническую поддержку от местной компании, расположенной в Кыргызстане. Это также является весьма сомнительной оговоркой. Зачем крупному игроку привлекать в проект местных партнеров?

О печати и персонализации

Определили в ГРС требования к самой печати, а также решили, сколько потребуется водительских удостоверений в ближайшие 5-10 лет.

Средний объем выпуска документов на персонализацию составляет 330 тысяч в год. В ближайшие 5-10 лет ГРС надеется отпечатать 1,5-4 миллиона карт. Стоимость расходных материалов должна быть рассчитана исходя из указанного объема. При этом цена на расходники не должна повышаться в течение всего указанного периода.

В ГРС не учли тот момент, что из-за развития новых технологий стоимость бланков через несколько лет может снизиться. Но почему-то снижение цены не предусмотрено в требованиях.

Кроме того, в стоимость поставки системы персонализации входит стоимость первой партии расходных материалов на персонализацию на 150 тысяч карт. Остальные партии будут оформляться дополнительными соглашениями.

К принтеру выставлены довольно ограниченные требования, вплоть до размера и веса, что однозначно сократит число участников.

Термотрансферный принтер должен весить не больше 35 килограммов , иметь размеры 70×50×70 сантиметров.

ГРС планирует использовать промышленный настольный компактный принтер, рассчитанный на долгий срок службы, с максимальной скоростью двусторонней печати — не менее 60 карт в час.

Подготовка к тендеру?

Государственная регистрационная служба продолжает скрывать, какая работа ведется для введения водительских удостоверений нового поколения. С журналистами в службе предпочитают общаться только через официальные запросы, ответы на которые чиновники вправе выслать в течение двух недель.

Между тем еще в октябре 2018 года пресс-служба ГРС заявила, что весной начнут выдавать новые водительские права.

В этой же информации говорилось об использовании высокопрочного пластика. Данные о владельце будут наноситься лазером, который невозможно стереть и сложно подделать.

Персонификация водительских удостоверений и специальной бланочной продукции по регистрации транспортных средств и водительского состава перейдет от частной компании государству.

Чиновники обещают, что стоимость специальной бланочной продукции будет снижена на 40-50 процентов, так как не будет учитываться личная прибыль частной компании при формировании цены.

Но сколько будут стоить новые водительские удостоверения и техпаспорт, в ГРС опять не говорят.

Успеют ли чиновники выполнить свое обещание? Или рассылка технических спецификаций крупным европейским компаниям уже считается негласной подготовкой к тендеру, чтобы провести его в ускоренном режиме?