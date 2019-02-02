Призывавшая на митинге убивать китайцев пенсионерка раскаялась в содеянном

Активисты навестили женщину, призывавшую на митинге 17 января убивать китайцев. Об этом 24.kg сообщил Аманбол Бабакулов.

Читайте по теме В Бишкеке задержали женщину, призывавшую на митинге убивать китайцев

По его словам, родственники задержанной попросили связаться с ней. Оказалось, что пенсионерка случайно попала на митинг.

«Женщина проходила мимо и услышала лозунги о китайцах. Со слов задержанной, она несколько лет назад работала на рынке «Дордой» и сталкивалась с этими людьми. Пенсионерка решила выразить недовольство, но на эмоциях высказалась грубо. Сейчас она жалеет об этом», — рассказал Аманбол Бабакулов.

Напомним, 17 января в Бишкеке прошла акция протеста против китайской экспансии. Представителей протестующих принял вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров. Они передали ему свои требования. После того как протестующие не подчинились милиционерам, их разогнали. Некоторых из митингующих задержали. Среди них оказалась и пенсионерка.