В Бишкеке задержали женщину, призывавшую на митинге убивать китайцев

В Бишкеке задержана женщина, призывавшая на митинге 17 января убивать китайцев. Об этом 24.kg сообщил активист Аманбол Бабакулов.
По словам организатора акции протеста против китайской экспансии, вчера его вызвали на допрос в РОВД Первомайского района.
Напомним, 17 января в Бишкеке прошла акция протеста против китайской экспансии. Представителей протестующих принял вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров. Они передали ему свои требования. После того как протестующие не подчинились милиционерам, их разогнали. Некоторых из митингующих задержали.