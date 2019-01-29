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В Бишкеке задержали женщину, призывавшую на митинге убивать китайцев

В Бишкеке задержана женщина, призывавшая на митинге 17 января убивать китайцев. Об этом 24.kg сообщил активист Аманбол Бабакулов.

По словам организатора акции протеста против китайской экспансии, вчера его вызвали на допрос в РОВД Первомайского района.

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«Выяснилось, что женщину водворили в СИЗО на два месяца. Следователи спрашивали у меня, насколько хорошо я ее знаю и откуда она появилась. На самом деле я никогда не видел эту женщину до митинга. В тот день она вырвала у меня микрофон и стала говорить о том, что китайцев нужно убивать», — рассказал Аманбол Бабакулов.

Напомним, 17 января в Бишкеке прошла акция протеста против китайской экспансии. Представителей протестующих принял вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров. Они передали ему свои требования. После того как протестующие не подчинились милиционерам, их разогнали. Некоторых из митингующих задержали.
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