Вторая Бурулай. Гособвинение просит для подсудимого восемь лет тюрьмы

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается разбирательство за закрытыми дверями по делу об изнасиловании и похищении девушки в Джумгальском районе Нарынской области. Стороны перешли к прениям. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

Читайте по теме Вторая Бурулай. Свидетели «жениха» утверждают — девушку никто не насиловал

По ее словам, гособвинение попросило для подсудимого восемь лет тюрьмы, а для его сестры, которая проходит соучастницей по делу, — три года условно.

Азиза Абдирасулова отметила, что подсудимый не признает себя виновным. Давая показания, он заявил, что все произошло по обоюдному согласию, он любит потерпевшую, поэтому решился ее «украсть».

Напомним, 10 июня в Бишкеке девушку силой посадили в машину и увезли. Пострадавшая никогда не встречалась с укравшим ее парнем. Когда милиция установила местонахождение девушки, ее уже изнасиловали.