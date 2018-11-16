Вторая Бурулай. Матери пострадавшей девушки предлагают отказаться от обвинений

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается разбирательство за закрытыми дверями по делу об изнасиловании и похищении девушки в Джумгальском районе Нарынской области. Об этом сообщила 24.kg глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, следующее заседание состоится 20 ноября. Будет давать показания мать потерпевшей. Из-за неявки адвоката последний процесс перенесли. Азиза Абдирасулова рассказала, что родственники со стороны «жениха» просят женщину написать встречное заявление, утверждая, что ее дочь никто не насиловал.

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Напомним, 10 июня в Бишкеке девушку силой посадили в машину и увезли. Пострадавшая никогда не встречалась с укравшим ее парнем. Когда милиция установила местонахождение девушки, ее уже изнасиловали.