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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки (74)

Вторая Бурулай. Матери пострадавшей девушки предлагают отказаться от обвинений

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается разбирательство за закрытыми дверями по делу об изнасиловании и похищении девушки в Джумгальском районе Нарынской области. Об этом сообщила 24.kg глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, следующее заседание состоится 20 ноября. Будет давать показания мать потерпевшей. Из-за неявки адвоката последний процесс перенесли. Азиза Абдирасулова рассказала, что родственники со стороны «жениха» просят женщину написать встречное заявление, утверждая, что ее дочь никто не насиловал.

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«Женщины, которых допросили в качестве свидетелей, рассказали, что девушка добровольно надела платок и прошла в спальню. Никто ее не тащил. Она не плакала и не сопротивлялась. Матери предлагают по-хорошему отказаться от претензий и даже сулят вознаграждение. Я ей сказала, чтобы не вздумала писать встречное. Эти люди должны быть наказаны. К тому же экспертиза подтвердила, что девушку изнасиловали», — сказала Азиза Абдирасулова.

Напомним, 10 июня в Бишкеке девушку силой посадили в машину и увезли. Пострадавшая никогда не встречалась с укравшим ее парнем. Когда милиция установила местонахождение девушки, ее уже изнасиловали.
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