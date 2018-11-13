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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки (73)

Вторая Бурулай. Свидетели «жениха» утверждают — девушку никто не насиловал

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по делу об изнасиловании и похищении девушки в Джумгальском районе Нарынской области. Об этом сообщила 24.kg глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, вчера допросили родственниц, а именно бабушек и тетю обвиняемого. Они заявили, что насилия не было. Девушка выразила согласие, поэтому на нее надели платок и проводили в спальню. «Подсудимый утверждает то же. Этой же версии придерживаются и его друзья. Суд отказал в привлечении старших родственниц к уголовной ответственности за соучастие», — пояснила Азиза Абдирасулова. 

Под статью попала только его сестра, потому что выманила девочку из дома и помогла затолкать ее в машину.

Азиза Абдирасулова

Правозащитник добавила, что суд проходит за закрытыми дверями и следующее заседание состоится 19 ноября. На нем допросят маму пострадавшей. 

Напомним, 10 июня в Бишкеке девушку силой посадили в машину и увезли. Пострадавшая никогда не встречалась с укравшим ее парнем. Когда милиция установила местонахождение девушки, ее уже изнасиловали.
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