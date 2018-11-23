В Китае открыли «умный» отель, управляемый со смартфона

В китайском городе Шанхае открыли «умный» отель, полностью управляемый со смартфона. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Отель позволяет пользователям забронировать номера, дистанционно зарегистрироваться и использовать смартфоны в качестве ключей. Все обслуживание в нем происходит с помощью приложения WeChat и без участия человека. Личность гостей отеля подтверждают с помощью программы распознавания лиц — паспорта предъявлять не надо.

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WeChat и его материнская компания Tencent работают над развитием «умных» гостиничных услуг с 2014 года, и программа распознавания лиц позволила вывести их на новый уровень.

Через приложение гости могут также заказать обслуживание в номер, произвести оплату, отрегулировать кондиционер в комнате и управлять освещением. В ресторане обслуживают после распознавания лица.

В Китае уже есть «умные» отели, созданные Baidu и Alibaba, но их смарт-возможности ограничены. А вот Tencent впервые предложила настолько полный функционал, и в первую очередь за счет возможностей приложения WeChat. В ближайших планах компании — повышение «интеллектуального уровня» отелей сети Shangri-La.