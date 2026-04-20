09:02
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Кыргызча

Айдоочуларга эскертүү! Бүгүн Боомдо таш түшүрүү иштери жүргүзүлөт

Боом капчыгайында таш түшүрүү иштери 20-апрелден 24-апрелге чейин Бишкек — Нарын — Торугарт унаа жолунун 129-чакырымында жүргүзүлмөкчү. Бул тууралуу «Кыргыз темир жолу» мамлекеттик ишканасынан билдиришти.

Маалыматка ылайык, иш-чара күндүзгү саат 10:00дөн 16:00гө чейин созулуп, жол кыймылы жарым-жартылай чектелет. Тазалоо учурунда унаалар бир тилке менен өткөрүлөт. Эгерде жолдо 30—40тан ашык унаа топтолуп калса, таш түшүрүү токтотулуп, унааларга жол ачылат.

«Жарандардан сапарларын алдын ала пландап алууну суранабыз. Бул иштер темир жол жана унаа каттамдарынын коопсуздугун камсыздоо максатында өткөрүлүүдө», — деп айтылат маалыматта.
Кароо: 58
Басууга
