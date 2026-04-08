Бишкектеги университетте чет элдиктер ортосунда жаңжал: Эки студент кармалды

Бишкек шаарындагы эл аралык медициналык университетте чет өлкөлүк студенттердин ортосунда түшүнбөстүктөн улам жаңжал чыккан. Бул тууралуу видео социалдык тармактарга тарады.

Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматы боюнча, окуя катталып, алдын ала тергөө башталды.

Тергөө учурунда милиция жаңжалдын катышуучуларын чет элдик жарандар 2001-жылы туулган М.А. жана 2003-жылы туулган А.А. деп аныктады.

Экөө тең Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 126-беренеси «Майда бейбаштык» боюнча кармалып, райондук милиция бөлүмүндөгү убактылуу кармоочу жайга киргизилген.

Бул окуя боюнча тергөө иштери уланууда.
