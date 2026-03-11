10:01
Былтыр Кыргызстандагы үй-бүлөлүк зомбулук боюнча сот иштери 24 пайызга өстү

2025-жылы Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулук боюнча сот иштери 24 пайызга өстү. Бул тууралуу Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан БУУнун Аялдардын абалы боюнча комиссиясынын 70-сессиясында Жогорку соттун төрагасынын орун басары Нургүл Бакирова билдирди.

Жогорку соттун маалыматына ылайык, ал өлкөдөгү гендердик саясат жана сот адилеттүүлүгү тууралуу маалымат берди.

«2025-жылы Кыргызстандын сотторунда үй-бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 1196 иш каралган. Бул көрсөткүч мурунку жылга салыштырмалуу дээрлик 24 пайызга көп», — деген ал өсүштү зомбулукту аныктоо деңгээлинин жогорулашы жана жарандардын сот тутумуна болгон ишениминин артышы менен байланыштырды.

Жогорку Сот
Фото Жогорку Сот. Былтыр Кыргызстандагы үй-бүлөлүк зомбулук боюнча сот иштери 24 пайызга өстү

Бакирова белгилегендей, аялдар менен кыздардын сот адилеттүүлүгүнө жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу — Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнүн стратегиялык артыкчылыгы бойдон калат.

«Биз мыйзамдарды өркүндөтүү жана аялдардын экономикалык көз карандысыздыгын колдоо багытында ишти улантабыз», — деди Бакирова.

Эскерте кетсек, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов баштаган Кыргызстандын делегациясы катышып жаткан аталган эл аралык форум 19-мартка чейин уланат. Ага дүйнөнүн 107 мамлекетинен өкүлдөр чогулуп, аялдардын укуктарын коргоо маселелерин талкуулашууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/365420/
Кароо: 52
