16:44
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Кыргызча

Бүгүн Жиддадан Бишкек менен Ош шаарларына 210 жаран келет

Бүгүн, 4-мартта жарандарды Мекенге кайтаруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Жидда — Бишкек жана Жидда — Ош багыттары боюнча эки атайын авиакаттам аткарылат. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, Жидда — Бишкек багыты боюнча каттам менен 90 жаран, ал эми Жидда — Ош багыты боюнча 120 жаран жеткирилери күтүлүүдө.

Учурда эки учак тең жолдо келе жатат жана алдын ала маалыматтар боюнча, болжол менен саат 16:00 чамасында Бишкек жана Ош шаарларына келип конот.

 Жетишилген макулдашууларга ылайык, аталган багыттар боюнча каттамдар туруктуу негизде жумасына үч жолу аткарылат: Бишкек шаарына — шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү; Ош шаарына — дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү.

Кыргызстандын жарандарын коопсуз кайтарууну камсыз кылуу боюнча иштер улантылууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/364530/
Кароо: 135
Басууга
Теги
Камчыбек Ташиев 18-февралда Кыргызстанга кайтып келет
Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанга кайтып келди
Эң көп окулган жаңылыктар
Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9&nbsp;медаль утту Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9 медаль утту
Биз 20&nbsp;жаштабыз! Кечээ, бүгүн жана эртең Биз 20 жаштабыз! Кечээ, бүгүн жана эртең
М.&nbsp;Жангазиев атындагы куурчак театрынын март айына карата репертуары М. Жангазиев атындагы куурчак театрынын март айына карата репертуары
Ирандагы кырдаал: Кыргызстандагы бардык мечиттерде тынчтык үчүн дуба кылынды Ирандагы кырдаал: Кыргызстандагы бардык мечиттерде тынчтык үчүн дуба кылынды
4-март, шаршемби
16:02
ӨКМ: Бишкек жана Чүйдө катуу шамал күтүлүүдө ӨКМ: Бишкек жана Чүйдө катуу шамал күтүлүүдө
15:35
Кыргызстанда курулуш тармагындагы ИДП 438,5 миллиард сомду түздү
15:05
Жогорку Кеңештин төрагасы депутаттардын айлыгын айтты
14:41
Бүгүн Жиддадан Бишкек менен Ош шаарларына 210 жаран келет
14:32
Кыргызстанда айыл чарбаны каттоо 20-мартта башталат