Өткөн айда Кыргызстанга 232 миңден ашык өзбекстандык турист келди

2026-жылдын башында Кыргызстан жана Тажикстан өзбекстандыктар үчүн эң популярдуу багыт болуп калды. Бул тууралуу podrobno.uz сайты жазууда.
Маалыматка ылайык, 2026-жылдын январь айында Өзбекстан жарандарынын арасында туристтик активдүүлүк бир топ жогорулаган. Дээрлик 590 миң адам чет өлкөгө саякаттаган. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, бул өткөн жылдын январь айына салыштырмалуу 6,9 пайызга өскөн.
Сапарлардын саны боюнча талашсыз лидер болгон Кыргызстан 232 миңден ашык Өзбекстан жарандарын кабыл алган.
Коңшу Тажикстан жана Казакстан дагы алдыңкы үчтүккө кирди. Алар тиешелүүлүгүнө жараша 98 600 жана 88 миң өзбекстандыкты кабыл алышты. Бул жерлердин популярдуулугун салттуу түрдө ыңгайлуу логистика, үй-бүлөлүк байланыштар жана активдүү чек ара соодасы менен байланыштырышат.
КМШдан тышкаркы өлкөлөрдүн ичинен Сауд Арабиясына эң көп туристтер келип, жылдын биринчи айында ал жакка 62 600дөн ашык адам барган. Орусия, Түркия жана БАЭ дагы алдыңкы жерлердин катарында өз позицияларын сактап калышты. Таиланд, Кытай жана Египет эң популярдуу он өлкөнүн катарын толуктады.