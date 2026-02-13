15:39
Кыргызча

Бишкектеги «Асман» паркы 1-июнда ачылат

Бишкектин Асанбай кичи районундагы көңүл ачуучу «Асман» паркы Балдарды коргоо күнүнө карата ачылат. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешовго жазган катында айтылат.

Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы
Фото Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы. Бишкектеги «Асман» парк долбоору

Мэриянын маалыматы боюнча «Асман» паркы заманбап коомдук жайы, ачык жана жарым-жартылай жабык болот. Парктын негизги бөлүгү ачык асман алдында эс алуу үчүн ачык парк аймагы болуп саналат. Анда аттракциондор, сейилдөөчү жайлар жана үй-бүлөлүк эс алуу жайлары болот. Парк аба ырайынын шарттарына карабастан, жылдын каалаган убагында балдар менен барууга ылайыкташтырылган.

Аймакта 1000ден ашык дарак жана жашыл аймактар ​​пландаштырылууда.

Эскерте кетсек, парктын ичиндеги эски курулуштарды бузуу 2024-жылдын февраль айында башталган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361907/
