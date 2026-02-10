09:29
«Манас» эпосуна арналган скульптуралык жана композициялар боюнча сынак узартылды

Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги «Манас» эпосунун каармандарына арналган скульптуралык-декоративдик композицияларды орнотуу боюнча эскиздик долбоорлорго сынакты узартууну чечти. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, сынактын жыйынтыгы 2025-жылдын 26-декабрына жыйынтыкталмак бирок эскиздик долбоорлорду жогорку көркөмдүк деңгээлде, мазмуну терең жана сапаттуу даярдоо үчүн кошумча убакыт берүү зарылдыгы келип чыгып 2026-жылдын 27-февралына чейин узартылды.

Сынактын максаттары:

  • архитектуралык жана көркөмдүк жактан өзгөчөлөнгөн, таанымал жана оригиналдуу
  • скульптуралык-декоративдик композицияны аныктоо.
  • Композиция төмөнкү образдарды камтыйт:
  • «Манасчы», «Кошой менен Жолойдун күрөшү», «Манас менен Коңурбайдын сайышы», «Ак-кула», «Тайторунун чабышы»;
  • «Манас» эпосунун каармандарын улуттук маданияттын жана тарыхтын символу катары түбөлүккө калтыруу;
  • жарандардын маданий аң-сезимин жогорулатуу;
  • жаштарды патриоттук духта тарбиялоо;
  • маданий жана этнотуристтик тартуунун жаны объекттерин түзүү.

Катышуучулар сынакка төмөнкү документтерди тапшырууга тийиш:

  • автордун (же авторлордун) аты-жөнү, туулган жылы, иштеген жери жана кызматы, байланыш маалыматы
  • (дарек, телефон, электрондук почта) көрсөтүлгөн, девиз коюлган конверт;
  • эстеликтин эскизи (чакан модель, макет же графикалык вариант);
  • өлчөмдөрү көрсөтүлгөн проекциялар;
  • эстеликтин сыпаттамасы жана түшүндүрмө каты (дарек, телефон, электрондук почта) көрсөтүлгөн, девиз коюлган конверт;
  • эстеликтин эскизи (чакан модель, макет же графикалык вариант);
  • өлчөмдөрү көрсөтүлгөн проекциялар;
  • эстеликтин сыпаттамасы жана түшүндүрмө каты (өлчөмдөр, колдонулуучу материалдар, идеянын мазмуну, кошумча түшүндүрмө материалдар);
  • орнотуунун сунушталган жери;
  • эстеликтин айланасын жакшыртуу боюнча кошумча сунуштар (эгер бар болсо);
  • автордук укук менен корголгон элементтерди колдонуу тууралуу маалымат (эгер бар болсо).

Долбоордук материалдарды тапшыруу дареги:

720000, Бишкек шаары, Пушкин кочесу, 78, 202-кабинет.

Байланыш телефону: +996 (312) 66-11-28.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361277/
Кароо: 80
Басууга
