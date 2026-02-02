08:55
Февраль айы тууралуу кызыктуу фактылар

Иллюстративдик
Фото Иллюстративдик
Февраль — көптөгөн уникалдуу фактылар жана салттар менен кызыктуу ай болуп саналат. Февраль айы тууралуу эң кызыктуу фактыларды сунуштайбыз.

1. Февраль башка айлардан айырмаланып 28 күн, ал эми башка айлар 29 күндон өөдө башталат.

2. Февраль Григориан жана Юлиан календары боюнча жылдын экинчи айы.

3. Февраль айы толгон айсыз өтө турган жалгыз ай.

4. Февраль — күндөрдүн саны жуп болгон жалгыз ай.

5. Февраль — март айы менен жуманын бир күнүндө баштала турган жалгыз ай.

6. Февраль — жылдын эң кыска айы.

7. Февраль — аты жуп тамгалардан турган жалгыз ай.

8. Февраль сүйүү айы жана Валентин күнү 14кө туура келет.

9. Февраль — тазалоонун кудайы болгон римдик Фебрус кудайынын айы.

10. Февраль — кайраттуулукту жана күчтү билдирген аметист таштын туулган айы.

11. Февраль — чыгармачылык жана фантазия менен байланышта болгон Балык жылдызынын айы.

12. Февраль — берилгендиктин символу болгон кызгылт көк гүлдүн айы.

Бул февраль айы тууралуу кызыктуу фактылардын айрымдары гана. Туулган күнүңүздү, мааракениңизди же кадимки күндү белгилеп жатасызбы, февраль айы ырахаттанып, баалай турган сонун ай.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/360115/
