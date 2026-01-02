Январь айы тууралуу кызыктуу фактылар

Январь айы — эң аз никеге турган учур болуп эсептелет. Бардык аземдердин 5% дан азы ушул айда өтөт.
Январь — планетанын Түндүк жарым шарында жылдын эң суук айы (мында январь кыштын экинчи айы), ал эми Түштүк жарым шардын көпчүлүк бөлүгүндө жылдын эң жылуу айы.
Январь айынын латынча аталышы славян — чиркөө тилине Византия аркылуу келген, ал жерде ай геневарис деп аталган. 1885-жылга чейин орус тилинде колдонулган сөздөр эквиваленттүү болгон: январь жана генвар. Ж.К.Грот 1885-жылы «Орус орфографиясы» аттуу эмгегин басып чыгаруу менен чекит койгон.