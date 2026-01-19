08:35
М. Жангазиев атындагы куурчак театрынын февраль айындагы репертуары жарыяланды

Бишкек шаарындагы Муса Жангазиев атындагы куурчак театрынын февраль айындагы репертуары жарыяланды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди.

31-январь (Ишемби)

11:00 Премьера «Пиноккионун жыгач шаары»

12:30 Премьера «Деревяшки. Город для Пиноккио»

1-февраль (Жекшемби)

11:00 Премьера «Деревяшки. Город для Пиноккио»

12:30 Премьера «Пиноккионун жыгач шаары»

7-февраль (Ишемби)

11:00 «Кар балдар»

12:30 «Снежные человечки»

8 -февраль (Жекшемби)

11:00 «Снежные человечки»

12:30 «Кар балдар»

14-февраль (Ишемби)

11:00 «Саламатсызбы!»

12:30 «Маленький принц»

21-февраль (Ишемби)

11:00 «Алдар Көсөнүн жоруктары»

12:30 «Кот в сапогах»

22-февраль (Жекшемби)

11:00 «Кот в сапогах»

12:30 «Алдар Көсөнүн жоруктары»

28-февраль (Ишемби)

11:00 Премьера «Пиноккионун жыгач шаары»

12:30 Премьера «Деревяшки. Город для Пиноккио»

1 -март (Жекшемби)

11:00 Премьера «Деревяшки. Город для Пиноккио»

12:30 Премьера «Пиноккионун жыгач шаары»

Билет баасы 200 сом. 3 жаштан баштап төлөнөт. Коштоп келгендер да билет менен киришет
