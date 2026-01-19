М. Жангазиев атындагы куурчак театрынын февраль айындагы репертуары жарыяланды

Бишкек шаарындагы Муса Жангазиев атындагы куурчак театрынын февраль айындагы репертуары жарыяланды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди.
31-январь (Ишемби)
11:00 Премьера «Пиноккионун жыгач шаары»
12:30 Премьера «Деревяшки. Город для Пиноккио»
1-февраль (Жекшемби)
11:00 Премьера «Деревяшки. Город для Пиноккио»
12:30 Премьера «Пиноккионун жыгач шаары»
7-февраль (Ишемби)
11:00 «Кар балдар»
12:30 «Снежные человечки»
8 -февраль (Жекшемби)
11:00 «Снежные человечки»
12:30 «Кар балдар»
14-февраль (Ишемби)
11:00 «Саламатсызбы!»
12:30 «Маленький принц»
21-февраль (Ишемби)
11:00 «Алдар Көсөнүн жоруктары»
12:30 «Кот в сапогах»
22-февраль (Жекшемби)
11:00 «Кот в сапогах»
12:30 «Алдар Көсөнүн жоруктары»
28-февраль (Ишемби)
11:00 Премьера «Пиноккионун жыгач шаары»
12:30 Премьера «Деревяшки. Город для Пиноккио»
1 -март (Жекшемби)
11:00 Премьера «Деревяшки. Город для Пиноккио»
12:30 Премьера «Пиноккионун жыгач шаары»
Билет баасы 200 сом. 3 жаштан баштап төлөнөт. Коштоп келгендер да билет менен киришет