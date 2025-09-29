09:58
Кыргызча

Кыргыз куурчак театры жаңы сезону 4-октябрда ачылат

Муса Жангазиев атындагы Кыргыз мамлекеттик куурчак театры жаңы сезонун 4-октябрда ачат. Бул тууралуу театрдан билдиришти.

Көрүүчүлөр «Саламатсызбы!» жана «Алиса кереметтер өлкөсүндө» спектаклдерин көрүшөт.

— Саламатсызбы! сылыктык жөнүндө интерактивдүү спектакль.

«Алиса кереметтер өлкөсүндө» — бул интерактивдүү, боорукер жана кооз жомок. Ал бизди өзүбүзгө, өзүбүздүн күчтүү жактарыбызга жана кереметтердин болоруна ишенүүгө үйрөтөт.

Койгон режиссер: Б. Ходырев

Кыргыз тилинде койгон реж: Ильич Касымбеков

Сүрөтчү: А. Степанов

Композитор: А. Михайлов

Кыргыз тилинде которгон: Алтынай Темирова

Театр билеттердин баасы 200 сом экенин көрүүчүлөрдүн эсине салды.
