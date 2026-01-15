16:46
Чолпон Шамсутдин Санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаменти башчысы болду

Бүгүн, 15-январда Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жаңы директору Чолпон Шамсутдин кызматкерлерге расмий түрдө тааныштырылды. Бул тууралуу департаменттин басма сөз кызматы билдирди.

Ал мурда департаменттин директорунун орун басары кызматын ээлеген жана санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл жаатында көп жылдык тажрыйбасы бар.

Департамент жаңы директорго оорулардын алдын алууну күчөтүү жана санитардык көзөмөлдүн натыйжалуулугун жогорулатуу милдети жүктөлөрүн белгиледи.

Эскерте кетсек, Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин директору Абдыкадыр Жороев 2025-жылдын ноябрь айында кызматтан кеткен.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357997/
