10:58
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Кыргызча

Дүйнөлүк банк: «Кыргызстандын экономикасы 2026-жылы 6,5 пайызга өсөт»

Кыргыстандын экономикасы 2026-жылы ички суроо-талаптын, инвестициялардын жана мамлекеттик чыгымдардын эсебинен өсө берет. Бул божомолду Дүйнөлүк банк тобунун улук экономисти Бакыт Дубашов жарыялады.

Анын айтымында, ички экономикалык стимул өсүштүн негизги кыймылдаткыч күчү болот. Тактап айтканда, жеке керектөө, инвестициялардын өсүшү жана мамлекеттик чыгымдардын кеңейиши күтүлүүдө.

«Биздин божомолдор экономикалык активдүүлүк ички факторлор менен колдоого алынат деген пикирге негизделген. Реалдуу сектордо өсүш өнөр жай, курулуш жана тейлөө тармагы менен шартталат», — деп белгиледи Бакыт Дубашов.

Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча, Кыргызстандын экономикалык өсүш темпи 2026-жылы болжол менен 6,5 пайызга жетиши мүмкүн. Бул экономикалык оң динамика уланып жатканын көрсөтүп турат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357747/
Кароо: 87
Басууга
Теги
Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 120 миллион доллар берет: каражат эмнеге жумшалат?
D Billions тобу дүйнөлүк концерттик турне пландоодо
2022-жылы дүйнөлүк аскердик чыгымдар рекорддук көрсөткүчкө жетти
CIVICUS эл аралык уюму Тажикстанды «жабык» өлкө деп атады
ДССУ дүйнөдө маймыл чечеги 92 кишиге жукканын ырастады
Билим берүү министрлиги мектептеги окууну 12 жылдыкка өткөрмөкчү
Түркмөнстанда жаңы президент ишке киришти
Тажикстанда Google компаниясы да салык төлөй баштайт
Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 450 миң доллар грант бөлөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Рамазан &minus;2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат? Рамазан −2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат?
Мальтада 48&nbsp;жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды
Бишкекте бир аз&nbsp;күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы Бишкекте бир аз күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы
14-январь, шаршемби
10:32
Ошто КРВИ/пневмония көбөйүүдө. Үй-бүлөлүк дарыгерлер күчөтүлгөн тартипте иштейт Ошто КРВИ/пневмония көбөйүүдө. Үй-бүлөлүк дарыгерлер кү...
10:19
«Манас» аба майданында тумандан улам үч каттам кечикти
10:08
Дүйнөлүк банк: «Кыргызстандын экономикасы 2026-жылы 6,5 пайызга өсөт»
09:45
Бүгүнкү доллардын курсу
09:24
Жолдордогу орточо ылдамдык көзөмөлдөнөт: ИИМ эмне үчүн экенин түшүндүрдү
13-январь, шейшемби
17:20
14-январга карата аба ырайы