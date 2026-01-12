Улуттук статистика комитети: 2025-жылга карата өлкөнүн орточо айлыгы айтылды

2025-жылдын январынан октябрына чейин кыргызстандыктардын орточо айлыгы 42 919 сомду же 491,3 миллион долларды түзгөн. Бул маалыматтар Улуттук статистика комитетинин отчетунда келтирилген.
2024-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу эмгек акы 19,2 пайызга өскөн, ал эми инфляцияны эске алганда, реалдуу өсүш 10,4 пайызды түзгөн.
Бишкектеги орточо эмгек акы 54 618 сомду түздү, бул Кыргызстандагы эң жогорку көрсөткүч.
Аймактар боюнча көрсөткүчтөр төмөнкүдөй:
- Ысык-Көл облусу — 46 261 сом;
- Нарын облусу — 39 934 сом;
- Талас облусу — 38 725 сом;
- Ош облусу — 34 662 сом;
- Жалал-Абад облусу — 34 633 сом;
- Чүй облусу — 33 837 сом;
- Баткен облусу — 31 461 сом;
- Ош облусу — 26 914 сом.