24.kg кыргызстандыктарды Рождество майрамы менен куттуктайт!

24.kg маалымат агенттигинин жамааты сиздерди чын жүрөктөн Иса пайгамбардын туулган күнү менен куттуктайт!

Бул күн, 7-январь, жыл сайын бизди түбөлүктүү баалуулуктардын — боорукердиктин, кайрымдуулуктун жана башкаларга кам көрүүнүн айланасында бириктирет. Көп улуттуу өлкөбүздө Рождество элибиздин биримдигин жана бири-бирибиздин салттарыбызды урматтоону баса белгилеген майрамга айланды.

Бул январь күнү сизге жана сиздин жакындарыңызга жарык, жылуулук каалайбыз. Рождество жылдызынын жарыгы ар бир үйгө үмүт берип, ынтымак алып келсин. Чын жүрөктөн жасалган аракеттер жана колдоо биздин жашообузду жана журтубузду жакшылыкка ыроолойт деп ишенебиз.

Бул майрамдарда сиздерге чың ден соолук жана түгөнбөс күч-кайрат, тынчтык, бакубатчылык жана гүлдөп-өнүгүү, үй-бүлөңүздөрдө өз ара түшүнүшүүнү жана жаныңызда чыныгы досторду каалайбыз.

Майрам сизге жакшы жаңылыктарды жана кубанычтуу жолугушууларды гана алып келсин!

Терең урматтоо менен, 24.kg редакциясынын жамааты.
