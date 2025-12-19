17:19
USD 87.45
EUR 102.60
RUB 1.09
Кыргызча

Кыргызстандын Акыйкатчы институтуна жаңы Chevrolet Cobalt унаалары тапшырылды

Акыйкатчы институтунун басма сөз кызматы
Фото Акыйкатчы институтунун басма сөз кызматы . Акыйкатчы институтуна жаңы унаалары тапшырылды.

Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев Акыйкатчы институтуна жаңы кызматтык унааларды тапшырды. Бул тууралуу Акыйкатчынын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, 9 миллион сом Chevrolet Cobalt үлгүсүндөгү унаа сатып алууга бөлүнгөн. Аталган автоунаалар өлкөнүн 6 облусундагы Акыйкатчынын өкүлчүлүктөрүнө бөлүштүрүлөт.

«Бүгүн кызматтык автоунааларды алуу — бул борбордук аппаратта да, аймактарда да ишибизди күчөтүү үчүн маанилүү кадам. Бүгүн тапшырылып жаткан автотранспорт жарандардын кайрылууларына ыкчам жооп кайтарууга, көчмө иш-чараларды кеңейтүүгө жана өлкөнүн бардык аймагында адамдын укуктарын жана эркиндиктерин натыйжалуу коргоону камсыз кылууга мүмкүндүк берет», — деди Акыйкатчы.

Акыйкатчы институтунун басма сөз кызматы
Фото Акыйкатчы институтунун басма сөз кызматы . Акыйкатчы институтуна жаңы унаалары тапшырылды.

Белгилей кетсек, Акыйкатчы Институту аймактарда адам укуктарын натыйжалуу коргоону камсыз кылуу максатында өз өкүлчүлүктөрүнүн иштөө шарттарын жакшыртууга өзгөчө көңүл бурууда.

Бул багытта материалдык-техникалык база бекемделип, кеңселери оңдолуп, аймактык өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлеринин квалификациясы жогорулатылууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355268/
Кароо: 83
Басууга
Теги
Акыйкатчы Ысык-Көлдөгү окуя боюнча укук коргоо органдарын текшерүүгө чакырды
ВИЧ жана кургак учук менен ооругандардын тамак-аштары жанында уу сакталган
Акыйкатчы: «Казакстанда эки кыргызстандык эже-сиңди күч менен кармалган»
Кыргызстандын Акыйкатчысы өлүм жазасын киргизүүгө каршы
Акыйкатчы кызматынын көзөмөлүнөн кийин № 2 аялдар абагында жашоо шарттар жакшырды
Акыйкатчы майыптарды басмырлоого жол бербөөгө чакырды
Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3 балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды
2025-жылы Акыйкатчы институтуна кыйноолор боюнча 39 арыз түшкөн
Акыйкатчы иликтейт: Дарыгердин шалаакылыгынан 14 жаштагы кыздын буту кесилдиби?
Акыйкатчы: «Жарандар эң көп сот системасына нааразы болушууда»
Эң көп окулган жаңылыктар
Кара-Сууда үч&nbsp;жаш бала иске ууланып, каза болду Кара-Сууда үч жаш бала иске ууланып, каза болду
ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды
Бүгүн БУУ биринчи жолу Түрк тилдеринин дүйнөлүк күнүн белгилейт Бүгүн БУУ биринчи жолу Түрк тилдеринин дүйнөлүк күнүн белгилейт
Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчисинин ишеним грамотасын кабыл алды Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчисинин ишеним грамотасын кабыл алды
19-декабрь, жума
16:30
Кыргызстандын Акыйкатчы институтуна жаңы Chevrolet Cobalt унаалары тапшырылды Кыргызстандын Акыйкатчы институтуна жаңы Chevrolet Coba...
16:12
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
16:05
Ош облусунда коррупцияга шектелип дагы алты мамлекеттик кызматкер кармалды
15:35
Чоң-Ашуу ашуусуна убактылуу чектөө киргизилди
15:21
Шашылыш билдирүү! Ашууларда кар көчкү түшүүсү күтүлөт