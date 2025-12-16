Бишкекте Меладзенин концерти өтпөй калышы боюнча Маданият министрлиги үн катты

Кыргызстандын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги орусиялык ырчы Валерий Меладзенин Бишкектеги концертинин өтпөй калышы боюнча комментарий берди.
Маалыматка караганда, чет өлкөлүк артисттердин концерттерин өткөрүү үчүн уюштуруучулар алдын ала уруксат алып, керектүү документтерди тапшырууга милдеттүү. Андан кийин, артисттин өз өлкөсүндөгү жана эл аралык деңгээлдеги кадыр-баркы, ошондой эле алардын чыгармачылыгынын жалпы кабыл алынган коомдук моралдык жана укуктук нормаларга шайкештиги каралат.
Мурда Валерий Меладзенин Кыргызстандагы концерти жокко чыгарылганы кабарланган. Ырчы аны Борбордук Азия боюнча гастролунун алкагында аткарууну пландаган. Бул иш-чара үчүн ал Казакстан менен Өзбекстандын бийликтерине кепилдик каттарын жазууга милдеттүү болгон. Музыкант зарыл болгон нерселердин баарын жасап, кайрылуусунда «саясий аша чапкандыктан» алыс болууга убада берип, бул өлкөлөрдүн элдерине болгон урматтоосун жана терең сүйүүсүн баса белгилеген.