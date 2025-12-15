Бишкекте бир катар мектептерде бомба изделүүдө. Окуучулар эвакуацияланды

Бүгүн, 12-декабрда Бишкек шаардагы бир нече билим берүү мекемелеринде болжолдуу теракт даярдалып жатканы тууралуу билдирүү келип түшкөн. Көрсөтүлгөн мектептердин арасында — № 24, 44, 15, 10, ошондой эле Kings International School жеке менчик мектеби болгон.
Бишкек шаардык Ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, болжол менен саат 11:08де 102 тез жардам кызматына Telegram мессенджеринде ушул сыяктуу билдирүүлөр тууралуу чалуу түшкөн.
Бардык катталган окуялар райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн турак жай жана инспекция бөлүмдөрүндө катталган. Тергөөгө чейинки текшерүүлөр башталды.
Окуя болгон жерге райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн тергөө топтору жөнөтүлдү. Мектеп администрациялары жана окуучулар эвакуацияланып, айланадагы аймактар курчоого алынды. Учурда кинологдор иштеп жатат.
Кошумча маалымат берилет.