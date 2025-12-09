Бишкектеги «3 бөлмө» кафесиндеги өрттөн бир аял жабыркады

Бишкектеги Эркиндик бульварында жайгашкан «3 бөлмө» кафесиндеги өрттөн бир аял түтүнгө ууланган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы 24.kg агенттигине билдирди.
Маалыматка ылайык, жабырлануучуга тез жардам кызматкерлери жардам көрсөтүшкөн.
Тез жардам борбору уулануу оор эместигин жана окуя болгон жерде биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөнүн, окуя болгон жерде бир топ адамдар иштеп жатканын кошумчалады.
Өрттүн көлөмү аныкталууда.
Эске салсак, өрт бүгүн эртең менен чыккан, окуя болгон жерде эки өрт өчүрүүчү бригада иштеди.