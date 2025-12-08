14:07
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Кыргызча

Бишкекте Абдумомунов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн өрт чыкты

Бишкектин Абдумомунов көчөсүндөгү көп кабаттуу турак жайдын батиринде өрт чыкты. Окуя тууралуу күбөлөр билдиришти.

Алардын айтымында, жогорку кабаттардагы батирди жалын каптап, терезелерден жалын тилдери чыгып, коюу кара түтүн алыстан көрүнүп турат.

Өрт өчүрүүчүлөр турак үйдө эрежелер сакталбагандыктан, өрт болгон үйгө узак убакытка чейин кире алышпагандыгы нааразычылыктарды жараткан.

Өзгөчө кырдаалдар кызматы имараттын айланасындагы кууш өтмөктөр жана тыгыз, башаламан имараттар алардын аракетине тоскоол болуп жатканын түшүндүрдү. Бул шарттар чоң өрт өчүрүүчү унаалардын окуя болгон жерге тез жакындашына тоскоол болгон.

Жаракат алгандар тууралуу маалымат такталууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353789/
Кароо: 87
Басууга
Теги
Кыргызстанда бир суткада 27 өрт кырсыгы катталды
Кыргызстанда бир суткада 21 өрт кырсыгы катталды
Гонконгдогу көп батирлүү үйдөгү өрттөн каза болгондордун саны 94кө жетти
Гонконгдогу ири өрт. Садыр Жапаров Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинге көңүл айтты
Кыргызстанда бир суткада 53 өрт кырсыгы катталды
Кыргызстанда бир суткада 24 өрт кырсыгы катталды
Кыргызстанда соңку суткада 16 өрт кырсыгы катталды
ӨКМ: Ош шаарындагы өрттүн себептери айтылды
Оштогу өрттүн чоо-жайы: Өрт кырсыгында беш бала жана энеси каза болду
Ош шаарында өрт кырсыгынан 6 адам каза болду
Эң көп окулган жаңылыктар
Садыр Жапаровдун Пакистан сапарында он&nbsp;алты документке кол коюлду. Тизме Садыр Жапаровдун Пакистан сапарында он алты документке кол коюлду. Тизме
Бүгүн &laquo;Манас&raquo; эпосунун күнү белгиленет Бүгүн «Манас» эпосунун күнү белгиленет
Бакыт Кадыров дүйнөлүк жиу-житсу чемпионатында алтын медаль утту Бакыт Кадыров дүйнөлүк жиу-житсу чемпионатында алтын медаль утту
6-декабрга карата аба ырайы 6-декабрга карата аба ырайы
8-декабрь, дүйшөмбү
13:37
Кыргызстанда чет элдик чалгындоо кызматынын агенти тыңчылык үчүн соттолду Кыргызстанда чет элдик чалгындоо кызматынын агенти тыңч...
13:24
«Аргамак» 2025-жылдын мыкты федерациясы деп табылды
13:09
Бишкекте Абдумомунов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн өрт чыкты
12:51
Өтмөк жана Төө-Ашууда кар жаап, Долон менен Ала-Белде жол кыймылы чектелди
11:44
Пайдалуу кеңеш: Узак жашоонун негизги сыры айтылды