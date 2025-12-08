Бишкекте Абдумомунов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн өрт чыкты

Бишкектин Абдумомунов көчөсүндөгү көп кабаттуу турак жайдын батиринде өрт чыкты. Окуя тууралуу күбөлөр билдиришти.
Алардын айтымында, жогорку кабаттардагы батирди жалын каптап, терезелерден жалын тилдери чыгып, коюу кара түтүн алыстан көрүнүп турат.
Өзгөчө кырдаалдар кызматы имараттын айланасындагы кууш өтмөктөр жана тыгыз, башаламан имараттар алардын аракетине тоскоол болуп жатканын түшүндүрдү. Бул шарттар чоң өрт өчүрүүчү унаалардын окуя болгон жерге тез жакындашына тоскоол болгон.
Жаракат алгандар тууралуу маалымат такталууда.