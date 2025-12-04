14:26
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.13
Кыргызча

Акыйкатчы Ысык-Көлдөгү окуя боюнча укук коргоо органдарын текшерүүгө чакырды

Кыргыстандын Акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева укук коргоо органдарын жарандардын конституциялык укуктарын так сактоого чакырды.

Акыйкатчы институтунун басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, ар бир жаран мамлекеттик органдарга кайрылууга жана белгиленген мөөнөттө суроосуна жооп алууга укуктуу. Өз кезегинде, укук коргоо органдары жарандарды алардын кайрылуусун кароонун жыйынтыгы менен кабыл алынган чечим тууралуу маалымдашы керек.

Акыйкатчынын Ысык-Көл облусундагы өкүлүнө Темировка айылынын 20 жаштагы тургуну М.Н. Ысык-Көл РИИБдин тергөөчүсүнүн иш-аракеттерине наарызычылыгын билдирип, укуктук жардам сурап кайрылган.

Арыз ээсинин айтымында, анын 24 жаштагы жолдошу А.С. «Улуттук электр тармагынын» Ысык-Көл облусундагы филиалында электромонтер болуп иштегенине 8 ай болгон.

«Кырсык болгон 2025-жылдын 20-май күнү жолдошума дем алыш болчу. Бирок, ошол күнү башка кызматкердин ордуна чыгып берүүнү суранып, чакырышкан. Ысык-Көл РЭТнин Григорьевка аймагында иштеген кесиптештери менен кошо катуу шамалдан улам жабыркаган электр линияларын калыбына келтирүү үчүн Семеновка айылына барышкан. Оңдоо иштери аяктап калганда жолдошумду ток урган. Эс алуу борборунун күзөтчүсү адистердин уруксатысыз электр жарыгын жандырып жиберген. Жолдошум окуя болгон жерден жан берген», — дейт арыз ээси.

Июль айында соттук-медициналык экспертизанын кортундусу чыгып, анда А.С. электр тогунан катуу удар алгандыктан жүрөгү токтоп калганы жазылган. Каза болгон жарандын артында жубайы жана бир жашка чыга элек кызы калды.

«Менин кызым 20 жашында жесир болуп, ата-энеси эң кенже уулунан айрылып, неберем атасыз калды. Биз акыйкаттык издейбиз, күнөөлүүлөр жазасын алсын», — дейт арыз ээсинин апасы.

Аялдын айтымында, «Улуттук электр тармагы» ишканасы кенемте төлөп, кызына бойго жеткенге чейин бериле турган жөлөк пул чегерди. Каза болгон жарандын жакындары эс алуу борборун да жоопкерчиликке тартууну талап кылып келет.

Арыз ээсинин айтымында, Ысык-Көл РИИБдин тергөөчүсү эч кандай чара көрбөй, тергөөнүн жүрүшү туурасында кабарлаган эмес.

Маалым болгондой, тергөөчү 27-июлда эле кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө токтом чыгарып, бирок маркумдун үй-бүлөсүнө бул тууралуу билдирген эмес. Акыйкатчы Институту арыздануучу М.Н.га укуктук кеңеш берди.

Андан тышкары, институт Ысык-Көл ОИИБне М.Н.нын дооматтарын толук жана ар тараптуу текшерүүнү, ошондой эле КРнын Жазык-процессуалдык кодексинин 154-беренесинин 3-пунктунун бузулушуна жол берген кызмат адамдарына карата кызматтык иликтөөнү жүргүзүүнү сунуштап кат жолдоду.

Ысык-Көл райондук прокуратурасы кылмыш ишин козгоодон баш тартуу тууралуу чечимди негизсиз деп таап, аны жокко чыгарды жана материалдарды кошумча текшерүүгө жөнөттү.

Азыркы учурда тергөө уланууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353402/
Кароо: 122
Басууга
Теги
ВИЧ жана кургак учук менен ооругандардын тамак-аштары жанында уу сакталган
Акыйкатчы: «Казакстанда эки кыргызстандык эже-сиңди күч менен кармалган»
Кыргызстандын Акыйкатчысы өлүм жазасын киргизүүгө каршы
Акыйкатчы кызматынын көзөмөлүнөн кийин № 2 аялдар абагында жашоо шарттар жакшырды
Акыйкатчы майыптарды басмырлоого жол бербөөгө чакырды
Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3 балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды
2025-жылы Акыйкатчы институтуна кыйноолор боюнча 39 арыз түшкөн
Акыйкатчы иликтейт: Дарыгердин шалаакылыгынан 14 жаштагы кыздын буту кесилдиби?
Акыйкатчы: «Жарандар эң көп сот системасына нааразы болушууда»
Акыйкатчы жоокер жана аскер кызматкерлеринин коопсуздугун камсыздоого чакырды
Эң көп окулган жаңылыктар
Ысык-Көл облусунун 2030-жылга чейинки туруктуу өнүктүрүү концепциясы бекитилди Ысык-Көл облусунун 2030-жылга чейинки туруктуу өнүктүрүү концепциясы бекитилди
Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо уланууда Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо уланууда
Шайлоо-2025: Камчыбек Ташиев тынчтык, стабилдүүлүк жана келечек үчүн добуш берди Шайлоо-2025: Камчыбек Ташиев тынчтык, стабилдүүлүк жана келечек үчүн добуш берди
Шайлоо-2025: Саат&nbsp;14:00гө карата шайлоочулардын катышуусу 19&nbsp;пайызды түздү Шайлоо-2025: Саат 14:00гө карата шайлоочулардын катышуусу 19 пайызды түздү
4-декабрь, бейшемби
14:18
Абанын булганышы. Бишкектеги мончо жана сауналар текшерилди Абанын булганышы. Бишкектеги мончо жана сауналар текшер...
13:02
Акыйкатчы Ысык-Көлдөгү окуя боюнча укук коргоо органдарын текшерүүгө чакырды
12:24
УКМК Каракол шарындагы «Асем» тиричилик комбинат мамлекеттин менчигине кайтарды
12:05
Пайдалуу кеңеш: Кыш мезгилиндеги эң баалуу жемиш аталды
11:30
Элизар Сманов УКМКнын төрагасынын орун басары болуп дайындалды