13:20
USD 87.45
EUR 101.54
RUB 1.13
Кыргызча

Каракол зоопаркында ламанын ботосу туулду

Каракол зоопаркында гуанако деп аталган ламанын ботосу туулду. Бул тууралуу «Бугу-эне» коомдук фонду социалдык тармактарда кичинекей ботонун тартылган керемет видеосун жарыялады.

«Кичинекей Гуанако буга чейин эле үйүргө кошулган жана учурда энесинин жанынан чыкпайт. Энеси аны кызганып кайтарат», — деп билдирди «Бугу Эне» фонду.

24.kg Маалымат үчүн

Каракол зоопаркы — 7,5 гектар аянтты ээлеген Кыргызстандагы жалгыз зоопарк. Ал Каракол шаарында жайгашкан. Ал 1987-жылы негизделген. Советтер Союзу кулап, мурдагы республикалар көйгөйлөрүн чечүүгө аргасыз болгондо, бийлик зоопаркка каржылоону токтоткон. Жапайы жаныбарлардын тоюту жок болчу. Германиянын жаратылышты коргоо ассоциациясы жана тынчсызданган кыргыз жарандары жардамга келишкен.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353253/
Кароо: 108
Басууга
Теги
Каракол шаарында «VI Улут баскан — Улуу жол» эл аралык этнофестивалы өтөт
Каныбек Адиев Каракол шаарынын мэри болду
Президент Каракол жана Кызыл-Кыя шаар мэрлерин кызматтан алды
Ысык-Көлдө кышкы туристтик сезон ачылды: Лыжа тебүүчүлөрдү күтүүдө
Мурдагы айыл чарба министринин уулу Каракол шаардык кеңешине жетекчи болду
Караколдогу стационарда 5 миң бейтапка медициналык жардам көрсөтүлдү
Караколдо коронавируска каршы күрөшүү үчүн 6 миллион сом бөлүндү
Каракол шаардык кеңешинин депутаттары биринчи вице-мэрди ишенимден ажыратты
Караколдун базарында курттап кеткен өпкөдөн жасалган салат сатышкан
Караколдо милиция жалгыз бой атанын уулун мектепке даярдашты
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо уланууда Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо уланууда
Министрлер Кабинетинин төрагасы Бишкектеги &#8470;&nbsp;1123 шайлоо тилкесинде добуш берди Министрлер Кабинетинин төрагасы Бишкектеги № 1123 шайлоо тилкесинде добуш берди
Шайлоо-2025: Саат&nbsp;14:00гө карата шайлоочулардын катышуусу 19&nbsp;пайызды түздү Шайлоо-2025: Саат 14:00гө карата шайлоочулардын катышуусу 19 пайызды түздү
Шайлоо-2025: Камчыбек Ташиев тынчтык, стабилдүүлүк жана келечек үчүн добуш берди Шайлоо-2025: Камчыбек Ташиев тынчтык, стабилдүүлүк жана келечек үчүн добуш берди
3-декабрь, шаршемби
13:06
Жолго таштанды ыргыткан айдоочуга айып пул салынды Жолго таштанды ыргыткан айдоочуга айып пул салынды
12:13
Каракол зоопаркында ламанын ботосу туулду
12:04
Пайдалуу кеңеш: КРВИ жана сасык тумоодон кантип дарылануу керек?
11:26
Аламүдүндө 111 млн сомдук бала бакча жана бир гектар жер мамлекетке кайтарылды
11:10
Акыркы 11 айда 562 тонна жүктү Кыргызстанга киргизүүгө тыюу салынды