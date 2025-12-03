Каракол зоопаркында ламанын ботосу туулду

Каракол зоопаркында гуанако деп аталган ламанын ботосу туулду. Бул тууралуу «Бугу-эне» коомдук фонду социалдык тармактарда кичинекей ботонун тартылган керемет видеосун жарыялады.
«Кичинекей Гуанако буга чейин эле үйүргө кошулган жана учурда энесинин жанынан чыкпайт. Энеси аны кызганып кайтарат», — деп билдирди «Бугу Эне» фонду.
24.kg Маалымат үчүн
Каракол зоопаркы — 7,5 гектар аянтты ээлеген Кыргызстандагы жалгыз зоопарк. Ал Каракол шаарында жайгашкан. Ал 1987-жылы негизделген. Советтер Союзу кулап, мурдагы республикалар көйгөйлөрүн чечүүгө аргасыз болгондо, бийлик зоопаркка каржылоону токтоткон. Жапайы жаныбарлардын тоюту жок болчу. Германиянын жаратылышты коргоо ассоциациясы жана тынчсызданган кыргыз жарандары жардамга келишкен.