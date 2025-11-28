12:53
USD 87.45
EUR 101.38
RUB 1.12
Кыргызча

Кыргызстанда 2028-жыл Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыяланат

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Марат Иманкулов Алматы шаарында Чыңгыз Айтматовдун «Жамийла» повестинин негизинде коюлган мюзиклдин бет ачарына катышты.

Казакстандын мамлекеттик кеңешчиси Ерлан Тынымбайулы Карин өзүнүн расмий кайрылуусунда эки мамлекеттин маданий кызматташтыгы мындан ары да чыңдала берерин белгиледи.

Марат Иманкулов өз кезегинде Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы кыргыз жана казак элдеринин руханий байланышын бекемдөөдө өзгөчө ролду ойной турганын баса белгилеп, Кыргызстанда 2028-жыл Чыңгыз Айтматовдун жылы деп жарыяланганын билдирди.

Ал ошондой эле Алматы шаарында «Жамийла» мюзиклинин коюлушу боордош эки элдин маданий биримдигинин дагы бир белгиси экенин ырастап, кыргыз чыгармачыл тобуна жана казакстандык уюштуруучуларга ыраазычылык билдирди.

Мюзикл Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын чыгармачыл жамааты тарабынан даярдалып, казак көрүүчүлөрүнө тартууланды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352634/
Кароо: 91
Басууга
Теги
Марат Иманкулов Мамлекеттик катчы болуп дайындалды
Расмий түрдө. Сүйүнбек Касмамбетов мамлекеттик катчы кызматынан бошотулду
Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касмамбетов кызматтан кетти
АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысынын орун басары Кыргызстанга келди
Эң көп окулган жаңылыктар
Орусияда 11&nbsp;миң кыргызстандык студент билим алууда Орусияда 11 миң кыргызстандык студент билим алууда
Шайлоо&nbsp;&mdash; 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады Шайлоо — 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады
Мамлекеттик ипотекалык имараттар: &laquo;Мурас &raquo; комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт Мамлекеттик ипотекалык имараттар: «Мурас » комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт
Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет
28-ноябрь, жума
12:05
Кыргызстанда 2028-жыл Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыяланат Кыргызстанда 2028-жыл Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыялан...
11:44
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
11:31
Бишкекте жашыруун клиникалар жана дары-дармектер аныкталды
11:15
Бишкектеги таштанды өрттөөчү жаңы заводу электр энергиясын өндүрө баштады
10:35
Кыргыз опера жана балет театрынын бийчилери Испанияга гастролдоп барышат