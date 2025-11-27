Грецияда 2026-жылкы Кышкы Олимпиада оюндарынын оту жанды

Италияда өтө турган 2026-жылкы Кышкы Олимпиада оюндарынын оту Байыркы Олимпияда күйгүзүлдү. Бул тууралуу дүйнөлүк спорт басылмалары жазып чыкты.
Иш-чарага Грециянын президенти Константинос Тасулас, Эл аралык Олимпиада комитетинин президенти Кирсти Ковентри жана 2026-жылкы Олимпиада жана Паралимпиада оюндарынын уюштуруу комитетинин башчысы Джованни Малаго катышты.
Аба ырайынын начардыгынан улам, азем Байыркы Олимпиянын байыркы стадионунан Археологиялык музейге көчүрүлдү.
Аземдин аягында актриса Мэри Мина ойногон Жогорку дин кызматчы отту 2024-жылкы Олимпиаданын кайык менен сүзүү боюнча медалынын ээси Петрос Гайдациске тапшырды.
От жангандан кийин 2 200 чакырымды камтыган, Грециянын 23 региондук бөлүмүн жана жети административдик аймагын аралап өтүүчү тогуз күндүк факел эстафетасы башталып, жалпы 36 тосуп алуу аземи уюштурулат.
Олимпиада отунун эстафетасы 6-февралда Миландагы «Олимпико» стадионунда аяктайт.