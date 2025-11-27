08:53
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.11
Кыргызча

Грецияда 2026-жылкы Кышкы Олимпиада оюндарынын оту жанды

Италияда өтө турган 2026-жылкы Кышкы Олимпиада оюндарынын оту Байыркы Олимпияда күйгүзүлдү. Бул тууралуу дүйнөлүк спорт басылмалары жазып чыкты.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды. Грецияда 2026-жылкы Кышкы Олимпиада оюндарынын оту жанды

Иш-чарага Грециянын президенти Константинос Тасулас, Эл аралык Олимпиада комитетинин президенти Кирсти Ковентри жана 2026-жылкы Олимпиада жана Паралимпиада оюндарынын уюштуруу комитетинин башчысы Джованни Малаго катышты.

Аба ырайынын начардыгынан улам, азем Байыркы Олимпиянын байыркы стадионунан Археологиялык музейге көчүрүлдү.

Аземдин аягында актриса Мэри Мина ойногон Жогорку дин кызматчы отту 2024-жылкы Олимпиаданын кайык менен сүзүү боюнча медалынын ээси Петрос Гайдациске тапшырды.

От жангандан кийин 2 200 чакырымды камтыган, Грециянын 23 региондук бөлүмүн жана жети административдик аймагын аралап өтүүчү тогуз күндүк факел эстафетасы башталып, жалпы 36 тосуп алуу аземи уюштурулат.

Олимпиада отунун эстафетасы 6-февралда Миландагы «Олимпико» стадионунда аяктайт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352407/
Кароо: 86
Басууга
Эң көп окулган жаңылыктар
Орусияда 11&nbsp;миң кыргызстандык студент билим алууда Орусияда 11 миң кыргызстандык студент билим алууда
Мамлекеттик ипотекалык имараттар: &laquo;Мурас &raquo; комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт Мамлекеттик ипотекалык имараттар: «Мурас » комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт
Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет
Шайлоо&nbsp;&mdash; 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады Шайлоо — 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады
27-ноябрь, бейшемби
08:45
Бүгүн Бишкекте ЖККУнун саммити башталат Бүгүн Бишкекте ЖККУнун саммити башталат
08:30
Шайлоо — 2025: КМШнын Парламенттер аралык Ассамблеясынан 70 байкоочу катышат
08:00
Грецияда 2026-жылкы Кышкы Олимпиада оюндарынын оту жанды
26-ноябрь, шаршемби
22:18
ЖККУ жыйыны: Президенттер «Ала-Арчада» этномаданий программа менен таанышты
17:11
Жапаров менен Путин бир катар эки тараптуу документтерге кол коюшту. Тизме
16:43
Ошто милиция кызматкерлери 300 миң сом пара талап кылгандыгы үчүн кармалды
16:22
Кыргызстанда ВИЧтин дээрлик 15 миң учуру катталган
16:05
Тез жардам ооруканасына реабилитациялык жабдуулар берилди