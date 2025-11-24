Орусияда 11 миң кыргызстандык студент билим алууда

Орусияда 11 миңден ашык кыргызстандык студент билим алууда. Бул тууралуу Россотрудничествонун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Альберт Зулхарнеев брифингде билдирди.
Анын айтымында, алардын жарымына жакыны мамлекеттик грант менен окушат, ал эми калгандары келишим менен билим алышат.
«Айрымдары бакалавр даражасын алып, магистратурада, андан кийин докторантурада улантышат. Башкача айтканда, алар жетинчи же сегизинчи жыл окуп, ошол эле учурда Кыргызстанда иштеп жатышат. Биз алдыңкы кыргыз компанияларында иштеген бүтүрүүчүлөрдү билебиз — мисалы, тоо-кен компанияларында инженерлер бар. Кыргыз жетекчилери дагы орусиялык университеттердин бүтүрүүчүлөрү. Бул жылы эне менен уулунун Орусия өкмөтүнүн квотасы менен кабыл алынганы тууралуу кызыктуу окуя болду: апасы ВГИКте, ал эми уулу ГИТИСте окуйт», — деди Альберт Зулхарнеев.
Россотрудничествонун Кыргызстандагы кеңсесинин билим берүү долбоорлорунун куратору Павел Гултяев кыргызстандык студенттер тырышчаак, активдүү жана командага оңой аралашып кетишерин кошумчалады.