12:20
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Кыргызча

Мамлекеттик жер ресурстары агенттигинин Ош бөлүм башчысынын орун басары кармалды

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан жеке адамдардын кызыкчылыгы үчүн 55,36 гектар жер участогун мыйзамсыз өткөрүп берүү жана трансформациялоо боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин Оштогу бөлүмүнүн башчысынын орун басары Ш.К.С. кармалды.

Тергөөнүн жүрүшүндө Ш.К.С. мыйзамда белгиленген тартипти бузганына карабастан айрым кызмат адамдары менен кутумга барып, 55,36 гектар аянттагы жер участогунун максаттуу багытына өзгөртүү киргизүү менен жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт түзгөнү аныкталган.

УКМК басма сөз кызматы
Фото УКМК басма сөз кызматы

20-ноябрда Ош шаардык соту Ш.К.С.ны УКМКнын тергөө абагына камакка алуу чечимин чыгарган.

Учурда бул иш боюнча зарыл болгон тергөө амалдары жүрүп жатат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352017/
Кароо: 81
Басууга
Теги
УКМК «Кадастр» мекемесинин Жайыл районундук бөлүмүндө коррупциялык схеманы ачты
Кара-Сууда чиновник УКМК кызматкерине пара берүүгө аракеттенген
Эң көп окулган жаңылыктар
Сыртка экспорттоо: Кыргызстандык кийим өндүрүүчүлөргө жаңы эрежелер түшүндүрүлдү Сыртка экспорттоо: Кыргызстандык кийим өндүрүүчүлөргө жаңы эрежелер түшүндүрүлдү
Бишкекте белгисиз киши кызга кол салып, башына катуу нерсе менен урган Бишкекте белгисиз киши кызга кол салып, башына катуу нерсе менен урган
Адылбек Касымалиев: &laquo;Кыргызстан БАЭКтин алкагында аймактык хаб болууга даяр&raquo; Адылбек Касымалиев: «Кыргызстан БАЭКтин алкагында аймактык хаб болууга даяр»
Кыргызстандын үч&nbsp;университети дүйнөлүк туруктуулук рейтингине кирди Кыргызстандын үч университети дүйнөлүк туруктуулук рейтингине кирди
24-ноябрь, дүйшөмбү
12:13
Пайдалуу кеңеш: Моюн жана белдин оорушунан кантип сактануу керек? Пайдалуу кеңеш: Моюн жана белдин оорушунан кантип сакта...
11:41
Мамлекеттик жер ресурстары агенттигинин Ош бөлүм башчысынын орун басары кармалды
11:27
Куткаруучулар Сүлүктүдөгү шахтада калган төрт адамды алып чыгышты
11:05
Мамлекеттик ипотекалык имараттар: «Мурас » комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт
10:40
Нарын дарыясына кулап кеткен жаранды издөө уланууда