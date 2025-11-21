Кыргызстандагы мектептердин 80 пайызына видеобайкоо камералары орнотулган

Кызматтык байкоо камералары Кыргызстандагы мектептердин 80 пайызына орнотулуп, Ички иштер министрлигинин кырдаал борборуна туташтырылган. Бул тууралуу өлкөдөгү мектептердеги зомбулук көйгөйү боюнча жүргүзүлгөн изилдөөдө айтылат.
Агартуу министрлигинин маалыматы боюнча, E-Kundoluk мобилдик тиркемесине (электрондук мектеп жазуу китеби) «Коркпо, кабарла!» бөлүмү кошулду. Эреже бузууларга туш болгон ар бир окуучу тиркеме аркылуу кабарлай алат жана маалымат дароо Агартуу министрлигине жана Ички иштер министрлигине жөнөтүлөт. Бул тез арада чара көрүүгө мүмкүндүк берет. Кызматкерлердин айтымында, акыркы алты айда окуучулардан 2000ден ашык билдирүү түшкөн.
«E-Kundoluk тиркемесиндеги бардык билдирүүлөр анонимдүү түрдө кабыл алынат. Биз физикалык зомбулук же опузалоо тууралуу билдирүүлөрдү дароо иликтейбиз. Эгерде фактылар тастыкталса, биз аларды каттайбыз. Эгер тастыкталбаса, биз алдын алуу чараларын уюштурабыз», — деп түшүндүрдү 24.kg агенттигине Ички иштер министрлигинин Коопсуздук кызматынын Жашы жете электердин иштери боюнча инспекциясын координациялоо жана көзөмөлдөө департаментинин башчысы Нуржан Адылова.
Мурда борбор калаанын мектептерине видеобайкоо камераларын орнотуу үчүн 2025-жылдын бюджетинде 46 миллион сом бөлүнгөнү кабарланган.