Ысык-Көлдө электр тогу менен браконьерлик токтотулду

2025-жылдын 20-ноябрында, болжол менен саат 2:30да Ысык-Көл районунун Григорьевка айылында Ысык-Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн жана Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын кайгуул-кайтаруу кызматынын кызматкерлери ыкчам издөө иштеринин жүрүшүндө төрт браконьерди кармашты. Бул тууралуу Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, кармалгандардын төртөө, Бостери айылынын тургундары, көлгө куюлуучу дарыяда сууну электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн унаанын аккумулятору менен иштеген колго жасалган түзүлүштү колдонуп балык уулап жатышкан. Кармалгандардын бири — Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин коопсуздук кызматынын кызматкери болуп чыкты.
Текшерүү учурунда мыйзам бузуучулардан төмөнкү буюмдар табылган: 7 форель, унаанын аккумулятору, фонарь, электрдик тор жана электр менен балык уулоо үчүн колго жасалган түзүлүш.
Кармалгандардын үйлөрүндө шашылыш тинтүү иштери жүргүзүлдү. Кармалгандардын биринин үйүнөн жыйырма форель жана 14 ок-дары, ал эми дагы биринин үйүнөн жапайы жаныбардын мүйүзү алынган.
Окуя Ысык-Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн браконьерлердин бирдиктүү реестрине катталып, КР Кылмыш-жаза кодексинин 310-беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Кармалгандар КР Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 96—97-беренелери боюнча убактылуу кармоочу жайга киргизилген.