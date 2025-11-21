11:20
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.09
Кыргызча

Ысык-Көлдө электр тогу менен браконьерлик токтотулду

2025-жылдын 20-ноябрында, болжол менен саат 2:30да Ысык-Көл районунун Григорьевка айылында Ысык-Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн жана Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын кайгуул-кайтаруу кызматынын кызматкерлери ыкчам издөө иштеринин жүрүшүндө төрт браконьерди кармашты. Бул тууралуу Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, кармалгандардын төртөө, Бостери айылынын тургундары, көлгө куюлуучу дарыяда сууну электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн унаанын аккумулятору менен иштеген колго жасалган түзүлүштү колдонуп балык уулап жатышкан. Кармалгандардын бири — Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин коопсуздук кызматынын кызматкери болуп чыкты.

Айыл чарба министрлиги
Фото Айыл чарба министрлиги. Браконьерлер

Текшерүү учурунда мыйзам бузуучулардан төмөнкү буюмдар табылган: 7 форель, унаанын аккумулятору, фонарь, электрдик тор жана электр менен балык уулоо үчүн колго жасалган түзүлүш.

Кармалгандардын үйлөрүндө шашылыш тинтүү иштери жүргүзүлдү. Кармалгандардын биринин үйүнөн жыйырма форель жана 14 ок-дары, ал эми дагы биринин үйүнөн жапайы жаныбардын мүйүзү алынган.

Окуя Ысык-Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн браконьерлердин бирдиктүү реестрине катталып, КР Кылмыш-жаза кодексинин 310-беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Кармалгандар КР Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 96—97-беренелери боюнча убактылуу кармоочу жайга киргизилген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/351770/
Кароо: 44
Басууга
Теги
Ош облусунда мыйзамсыз балык уулаган үч кытай жараны кармалды
Өткөн жылы Кыргызстанда 5 миң тонна балык өстүрүлдү
Ысык-Көлдө мыйзамсыз балык уулагандарга каршы рейд жүргүзүлдү
Сары-Челек коругунун аймагынан балык кармагандар кармалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Азия өнүктүрүү банкынын президенти Масато Кандо Бишкекке келди Азия өнүктүрүү банкынын президенти Масато Кандо Бишкекке келди
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
Өмүрбек Бабанов &laquo;Азия&raquo; футбол клубун негиздеди Өмүрбек Бабанов «Азия» футбол клубун негиздеди
Шайлоо &minus;2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты Шайлоо −2025: Дагы бир талапкер парламенттик шайлоодон баш тартты
21-ноябрь, жума
11:09
Ысык-Көлдө электр тогу менен браконьерлик токтотулду Ысык-Көлдө электр тогу менен браконьерлик токтотулду
10:18
Бакытбек Сүйүнбаев Талас облусунун Манас районунун акими болуп дайындалды
10:11
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
09:44
Бүгүнкү доллардын курсу
09:22
Кыргызстан 3,5 баллдык жер титирөө болду
20-ноябрь, бейшемби
17:30
21-ноябрга карата аба ырайы
16:30
Адылбек Касымалиев АӨБ президенти менен экономика, жашыл энергетиканы талкуулады