Кыргызча

Чоң-Алай району толугу менен органикалык аймакка өтүүгө даяр

Чоң-Алай районунда толугу менен органикалык аймакка өтүү боюнча атайын семинар өттү. Бул тууралуу Суу чарбасы, айыл чарбасы жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги билдирди.

Иш-чарада дыйкандар жана айыл чарба адистери органикалык дыйканчылыктын талаптары, биологиялык продуктыларды колдонуу, табигый зыянкечтерге каршы күрөшүү ыкмалары жана органикалык сертификация алуу процесси боюнча кеңири маалымат алышты.

Министрлик семинардын максаты Чоң-Алайды экологиялык жактан таза айыл чарба өндүрүшү үчүн үлгүлүү аймакка айландыруу жана жергиликтүү дыйкандардын көндүмдөрүн жогорулатуу экенин белгилейт.

Эскерте кетсек, Чоң-Алай 2020-жылы расмий түрдө органикалык аймак деп жарыяланган. Азыр бийлик органдары жана адистер органикалык өндүрүштү кеңейтүү, химиялык заттарды жок кылуу жана сертификациялоо системасын ишке ашыруу боюнча аракеттерди күчөтүп жатышат.
