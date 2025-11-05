12:43
Кыргызча

Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүшү күтүлөт

Кыргызстандын тоолуу аймактарында кар көчкү түшүшү күтүлөт.  Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министригинен билдирди.

 
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги
Маалыматка ылайык, 5-ноябрдан 7-ноябрга чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда, Каракол — Эңилчек унаа жолунун 74-90-чакырымдарында (Чоң-Ашуу ашуусу) кар көчкү түшүүcү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот.

Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл.

Ошондой эле ӨКМ төмөнкү эрежелерди сактоону эскертет:

  • унааңыздын дөңгөлөгүн кышкыга алмаштырыңыз;
  • алыскы жолго чыксаңыз, дары-дармек, суу, тамак-аш, күрөк жана дөңгөлөк чынжырчасын унутпаңыз;
  • зарылчылык болбосо, алыскы жолго чыкпай туруңуз;
  • кырсык болгондо күнү-түнү иштөөчү 112 номерине чалыңыз (чалуу акысыз).
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/349745/
