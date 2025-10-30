13:37
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Кыргызча

Кыргызстандын Акыйкатчысы өлүм жазасын киргизүүгө каршы

Кыргызстандын Акыйкатчысы Жамила Жамабаева өлүм жазасын киргизүү демилгесин колдобойт. Акыйкатчылыктын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, ал бул тууралуу БУУнун туруктуу координатору Антье Граве жана БУУнун Адам укуктары боюнча Жогорку комиссарынын Борбор Азиядагы аймактык өкүлү Матильда Богнер менен жолугушууда билдирди.

Жолугушууда сунушталып жаткан өлүм жазасын кайра кайтаруу жана Жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакттын Экинчи факультативдик протоколунан чыгуу демилгеси талкууланды.

Акыйкатчы ИИМдин маалыматында аялдарга жана балдарга карата жасалган кылмыштардын саны жыл сайын 30 пайызга көбөйүп жатканын айтты.

Ошону менен катары эле, 2024-жылы институтка келип түшкөн кайрылуулардын 64,1 пайызы сот жана укук коргоо органдарынын ишмердигине байланыштуу болгонун белгилеп өттү.

«Биз коомдун каргашалуу окуяларга болгон эмоционалдуу реакциясын түшүнүп жатабыз, бирок, өлүм жазасы көйгөйдү чечпейт деп эсептейбиз. Андан көрө, тергөөнүн сапатын жакшыртып, кылмышкерди жазадан качып кутулбасын камсыздап, алдын алуу чараларын күчөтүү зарыл», — деп белгиледи Акыйкатчы.

Жамиля Жаманбаева Омбудсмен Институту өлүм жазасын кайтаруу боюнча сунуштарга өзүнүн пикирин, 2023-жылы Жогорку Кеңештин депутаттары Конституциялык сотко кайрылып, өлүм жазасына тыюу салууну кайра карап чыгууну сунушташканда билдергенин айтты. Андан бери институттун бул маселеге көз-карашы өзгөрбөгөнүн белгилеп өттү. Анткени, өлүм жазасын кайтаруу Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелерине, тактап айтканда өлкө 2010-жылы ратификациялаган Жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакттын өлүм жазасын жоюуга багытталган Экинчи факультативдик протоколуна каршы келет.

БУУнун өкүлдөрү Акыйкатчынын пикирин колдоп, өлүм жазасын кайтаруу Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелерине каршы келерин эскертти. Аны менен бирге өлкөнүн эл аралык аброюна да терс таасирин тийгизерин кошумчалашты.

«Эгер өлүм жазасы кайра киргизилсе, өлкө эл аралык милдеттенмелерден олуттуу түрдө алыстайт. Жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакт жана Экинчи Факультативдик протоколдон чыгуу жолдору каралган эмес. Бул келишимдерге кошулган өлкөлөр өлүм жазасы боюнча кайра кайтпай турган укуктук чечим кабыл алышкан», — деди БУУнун туруктуу координатору Антье Граве.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/349103/
Кароо: 67
Басууга
Теги
Акыйкатчы кызматынын көзөмөлүнөн кийин № 2 аялдар абагында жашоо шарттар жакшырды
Акыйкатчы майыптарды басмырлоого жол бербөөгө чакырды
Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3 балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды
2025-жылы Акыйкатчы институтуна кыйноолор боюнча 39 арыз түшкөн
Акыйкатчы иликтейт: Дарыгердин шалаакылыгынан 14 жаштагы кыздын буту кесилдиби?
Акыйкатчы: «Жарандар эң көп сот системасына нааразы болушууда»
Акыйкатчы жоокер жана аскер кызматкерлеринин коопсуздугун камсыздоого чакырды
Кыргызстандын Акыйкатчысы мектеп рэкетине каршы чараларды күчөтүүгө чакырды
Төрт жашар кызды зордуктоо: баланын апасы арыз жазуудан баш тартты
Кайнатасы келинин зордуктаган. Акыйкатчы институту чоо-жайы менен бөлүштү
Эң көп окулган жаңылыктар
2050-жылга чейин Бишкек калкынын саны 2&nbsp;миллионго жетиши мүмкүн 2050-жылга чейин Бишкек калкынын саны 2 миллионго жетиши мүмкүн
Кыргызстан&nbsp;2,5 жылдын ичинде толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетет Кыргызстан 2,5 жылдын ичинде толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетет
Сузакта мамлекеттик кызматкер кармалды. Ал&nbsp;пара алган деп шектелүүдө Сузакта мамлекеттик кызматкер кармалды. Ал пара алган деп шектелүүдө
Өлкөдө &laquo;Дүйнөлүк каражат топтоо күнү &minus;2025&raquo; өнөктүгү башталды Өлкөдө «Дүйнөлүк каражат топтоо күнү −2025» өнөктүгү башталды
30-октябрь, бейшемби
13:35
Кыргызстан мектеп жана бала бакчалардын 71 пайызын көмүр менен камсыз кылат Кыргызстан мектеп жана бала бакчалардын 71 пайызын көмү...
13:19
Кыргызстан кант жана жумуртка боюнча өзүн-өзү толук камсыз кыла баштады
13:10
Кыргызстандын Акыйкатчысы өлүм жазасын киргизүүгө каршы
12:23
УКМКнын төрагасы Камчы Көлбаев коркуткан министр жөнүндө айтты
12:05
UFC 322: Валентина Шевченко 8-жолу титулун коргойт. Машыгуулар кандай жүрүүдө?