Кыргызча

Кыргыз Улуттук Университети 3-даражадагы Манас ордени менен сыйланды

Кыргыстандын президенти Садыр Жапаров Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетине 3-даражадагы Манас орденин ыйгаруу жөнүндө жарлыкка кол койду.

Документте белгиленгендей, университет билим берүүнү жана илимди өнүктүрүүгө жана өлкөнүн ар кандай тармактары үчүн квалификациялуу адистерди даярдоого кошкон олуттуу салымы үчүн мамлекеттик сыйлыкка ээ болду.

Кыргыстан Улуттук Университети республикадагы эң эски жана алдыңкы жогорку окуу жайларынын бири болуп саналат, ал улуттук билим берүүнү өнүктүрүүдө маанилүү ролду ойногон.

Жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду.
