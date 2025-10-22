14:50
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Кыргызча

Президент Оштогу жана заводдогу өрттөн каза болгондордун жакындарына көңүл айтты

Президент Садыр Жапаров акыркы күндөрү Ош шаарында жана Ысык-Ата районунун Новопокровка айылында болгон каргашалуу кырсыктан каза болгондордун жакындарына жана жакындарына көңүл айтты.

«Ош шаарындагы өрттөн алты мекендешибиз — эне жана анын беш баласы каза болгону, ошондой эле Новопокровка айылындагы заводдо цемент ташуучу цистерна жарылып, эки жумушчунун өмүрү кыйылганы тууралуу кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым.Кыргызстан элинин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун жакындарына жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтам», — деп айтылат өлкө башчысынын көңүл айтуусунда.

Ошондой эле президент ӨКМге жана тиешелүү министрликтерге өзгөчө кырдаалдардын жана өрт кырсыктарынын алдын алуу боюнча толук чараларды көрүүнү тапшырганын маалымдады.

«Суук түшүшү менен жеке турак жайларда, ошондой эле өндүрүштүк объектилерде электр энергиясын жана жылытуучу шаймандарды колдонууда өрт жана өзгөчө кырдаалдардын келип чыгуу коркунучу жогорулайт.

Калк арасында сактык чаралары боюнча алдын алуу жана түшүндүрүү иштерин күчөтүү жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу зарыл», — деп белгиледи мамлекет башчысы.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348090/
Кароо: 113
Басууга
Теги
Дагестандагы теракт. Садыр Жапаров Путинге көңүл айтты
Марипов Россия өкмөтүнүн төрагасы Мишустинге телефондон көңүл айтты
Чек арадагы чатак. Садыр Жапаров курман болгондордун туугандарына көңүл айтты
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Мурас&raquo; турак жай комплексинде &#8470;&nbsp;40&nbsp;мектептин пилоттук филиалы ачылды «Мурас» турак жай комплексинде № 40 мектептин пилоттук филиалы ачылды
Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34&nbsp;адам каза болду Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34 адам каза болду
Өзгөндө 380&nbsp;орундуу, 1&nbsp;миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды Өзгөндө 380 орундуу, 1 миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды
&laquo;Мадина резиденс&raquo; турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды «Мадина резиденс» турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды
22-октябрь, шаршемби
14:20
Бишкекте 3 жаштагы наристени сүзгөн адам убактылуу кармоочу жайга киргизилди Бишкекте 3 жаштагы наристени сүзгөн адам убактылуу карм...
14:07
УКМК башчысы КР Эмгек сиңирген артисти Хабибилла Азиреткуловго батир белек кылды
13:45
Президент Оштогу жана заводдогу өрттөн каза болгондордун жакындарына көңүл айтты
12:30
«Кыргызкөмүр» ААК көмүр баасын жогорулаткан айдоочуларды кара тизмеге киргизет
12:15
ӨКМ: Ош шаарындагы өрттүн себептери айтылды