Президент Оштогу жана заводдогу өрттөн каза болгондордун жакындарына көңүл айтты

Президент Садыр Жапаров акыркы күндөрү Ош шаарында жана Ысык-Ата районунун Новопокровка айылында болгон каргашалуу кырсыктан каза болгондордун жакындарына жана жакындарына көңүл айтты.
«Ош шаарындагы өрттөн алты мекендешибиз — эне жана анын беш баласы каза болгону, ошондой эле Новопокровка айылындагы заводдо цемент ташуучу цистерна жарылып, эки жумушчунун өмүрү кыйылганы тууралуу кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым.Кыргызстан элинин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун жакындарына жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтам», — деп айтылат өлкө башчысынын көңүл айтуусунда.
Ошондой эле президент ӨКМге жана тиешелүү министрликтерге өзгөчө кырдаалдардын жана өрт кырсыктарынын алдын алуу боюнча толук чараларды көрүүнү тапшырганын маалымдады.
«Суук түшүшү менен жеке турак жайларда, ошондой эле өндүрүштүк объектилерде электр энергиясын жана жылытуучу шаймандарды колдонууда өрт жана өзгөчө кырдаалдардын келип чыгуу коркунучу жогорулайт.
Калк арасында сактык чаралары боюнча алдын алуу жана түшүндүрүү иштерин күчөтүү жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу зарыл», — деп белгиледи мамлекет башчысы.