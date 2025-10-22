13:16
ӨКМ: Ош шаарындагы өрттүн себептери айтылды

2025-жылдын башынан бери Ош шаарында 65 өрт кырсыгы катталганын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, өрттүн басымдуу бөлүгү турак жай секторунда болгон: 28 өрт турак үйлөрдө болсо, дагы 33 өрт электр шаймандарын туура эмес колдонуудан болгондугу айтылды.

Өрттүн алдын алуу үчүн ӨКМдин Ош шаардык башкармалыгынын кызматкерлери үймө-үй кыдырып, 4211 турак-жайды текшерүүдө.

Бул сапарлардын жүрүшүндө 15888 жарандын арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, аларга өрт коопсуздугунун негизги эрежелери эскертилди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348075/
