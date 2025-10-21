13:42
USD 87.45
EUR 102.01
RUB 1.08
Кыргызча

Кыргызстанда балдардын 90 пайыздан ашыгы тиш чиришинен жабыркайт.

Саламаттыкты сактоо министрлиги Кыргызстанда балдардын арасында тиш чиришинин таралышын талдап чыкты. Бул тууралуу бүгүн брифингде министрдин орун басары Каарманбек Байдавлетов билдирди.

Анын айтымында, тиш чиришинин эки жаштан алты жашка чейинки балдардын 79-100 пайызында, жети жаштан 18 жашка чейинки балдардын арасында 94,8 пайызда кездешет.

«Бул жөн гана учурдагы тиш чириши жөнүндө эмес, ошондой эле пломба салынган дарылоодон өткөн учурлар жөнүндө да сөз болууда. Изилдөөнүн жыйынтыгы өтө кооптуу. Ал эми тазаланбаган тиш чириши ар кандай оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Анын үстүнө оорунун көрсөткүчү жыл сайын өсүп жатат», — деди министрдин орун басары.

Саламаттыкты сактоо министрлигинин стоматология боюнча башкы адиси Гүлмайрам Ибраимова калктын тамактануу адаттарына көңүл бурду.

 «Тилекке каршы, балдар ата-энелери тамак-аштын сапатына маани бербегендиктен көп кыйналышат. Катуу тамактарды (мөмө-жемиштерди) көбүрөөк жеш керек. Анткени бул тиштердин өзүн-өзү тазалоо процессин эффективдүү кылат. Кыргыз Республикасында тиш чиришинин таралышы актуалдуу маселе жана тез арада чара көрүүнү талап кылат. Биринчи кезекте анын алдын алууга басым жасоо керек», — деп кошумчалады ал.

Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын балдар стоматологиясы кафедрасынын доценти Гүлнара Чолокованын айтымында, көпчүлүк ата-энелер сүт тиштерин дарылабай коюуга болот деп эсептешет, бирок ушундан улам татаалдашкан.

Адистер жарандарды профилактикалык иштерди жүргүзүүгө жана тиш доктурларына тез арада кайрылууга чакырат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/347914/
Кароо: 50
