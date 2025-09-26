12:51
Кыргызстанда тамак-аш өндүрүшү өсүп, 46 миллиард сомдон ашты

Кыргызстанда тамак-аш өндүрүшү өсүүдө жана үстүбүздөгү жылдын сегиз айында 46 миллиард сомдон ашты. Мындай маалымат Улуттук статистикалык комитеттин маалыматында камтылган.

2024-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу бул көрсөткүч 23 пайызга (37,3 миллиард сомго каршы 46,2 миллиард сомго) өскөн.

Жайдын акыркы айында өндүрүштүн көлөмү 6,27 миллиард сомго жетип, август айындагы көрсөткүчтөн 23,9 пайызга ашты.

Мындан тышкары, азык-түлүк өндүрүшүнүн көлөмүнүн индекси август айында сегиз айдагы 121,2 пайызга салыштырмалуу 107,8 пайызды түздү.
