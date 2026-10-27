Жети-Өгүз районунда өзгөчө ири өлчөмдөгү бугу байкалды
Жети-Өгүз районунун капчыгайларынын биринен ири бугу байкалды. Жон-Булак айылынын тургуну мал жайып жүргөн чагында жаныбарды көргөндө видеого тартып алган. Ал видеону Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык-Көл аймактык башкармалыгына жөнөткөн.
Күбөнүн айтымында, бугу абдан чоң болуп, аттан да чоң көрүнгөн.
Белгилей кетсек, буга чейин бугулар жана маралдар Ысык-Көл облусунун аймагында негизинен Түп жана Ак-Суу райондорунда катталчу. Жети-Өгүз районунда бугу мурда кездешкен эмес.
Бугунун бул жерден пайда болушу жапайы жаныбарлардын табигый миграциясы менен байланыштуу болушу мүмкүн. Бул көрүнүш бугулар менен маралдардын таралуу ареалы кеңейгендигинен кабар бериши ыктымал.
Жаңы аймактан бугунун табылышы жапайы жаныбарлардын таралышын жана алардын жашоо чөйрөсүндөгү өзгөрүүлөрдү изилдөө үчүн маанилүү маалымат болуп саналат.
Бул окуя Жети-Өгүз районунун табиятын коргоо, жапайы жаныбарларга байкоо жүргүзүү жана алардын табигый жашоо чөйрөсүн сактап калуу канчалык маанилүү экенин дагы бир жолу эскертет.