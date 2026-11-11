USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

Төө-Ашууда катуу бороон башталды

14:49, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Бишкек — Ош автожолунун 128–130-чакырымдарында, Төө-Ашуусунун аймагында катуу бороон башталды. Начар аба ырайынан улам жолдо көрүү аянты кескин начарлап, оор жүк ташуучу унаалардын кыймылы кыйындады.

Жол кызматтарынын маалыматы боюнча, № 9 жол-эксплуатациялык ишканасынын кызматкерлери штаттык режимде иштеп жатышат.

Блок YouTube

Аба ырайынын шарттарына бир аз убакыт көз салынат. Эгерде бороон басылбаса, оор жүк ташуучу унаалар үчүн кыймылга убактылуу чектөөлөр кайрадан киргизилиши мүмкүн.

Айдоочулар сак болуп, ылдамдыкты төмөндөтүүгө жана Жол кыймылынын эрежелерин катуу сактоого чакырылат.

Тема боюнча материалдар

Төө-Ашууда кар жаап жатат. Оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди

11-ноябрга карата аба ырайы

Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар жаап, жолдор тайгак болот

10-ноябрга карата аба ырайы

ӨКМ: Жакынкы сааттарда Бишкек жана Чүйдө катуу шамал күтүлөт

Бишкекте жамгыр карга айланышы күтүлүүдө. 9-11-ноябрга карата аба ырайы

7-ноябрга карата аба ырайы

Айдоочулардын эсине! Тоолуу райондордо кар көчкү түшүү коркунучу бар

4-ноябрга карата аба ырайы

3-ноябрга карата аба ырайы

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18