Төө-Ашууда катуу бороон башталды
Бишкек — Ош автожолунун 128–130-чакырымдарында, Төө-Ашуусунун аймагында катуу бороон башталды. Начар аба ырайынан улам жолдо көрүү аянты кескин начарлап, оор жүк ташуучу унаалардын кыймылы кыйындады.
Жол кызматтарынын маалыматы боюнча, № 9 жол-эксплуатациялык ишканасынын кызматкерлери штаттык режимде иштеп жатышат.
Аба ырайынын шарттарына бир аз убакыт көз салынат. Эгерде бороон басылбаса, оор жүк ташуучу унаалар үчүн кыймылга убактылуу чектөөлөр кайрадан киргизилиши мүмкүн.
Айдоочулар сак болуп, ылдамдыкты төмөндөтүүгө жана Жол кыймылынын эрежелерин катуу сактоого чакырылат.