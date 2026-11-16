USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

Апта башында Бишкекте жаан-чачын болбойт. 16-18-ноябрга карата аба ырайы

09:03, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Аптанын башында Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Синоптиктер ушундай алдын ала божомол беришүүдө.

 16-ноябрда күн бүркөлүп турат. Түнкүсүн -2 градуска чейин үшүк жүрүшү күтүлөт. Күндүз термометрдин көрсөткүчү +8 градуска чейин көтөрүлөт.

17-ноябрда түнкүсүн -4 градус суук болору божомолдонууда. Күндүз аба +13 градуска чейин жылыйт.

 18-ноябрда аба ырайында олуттуу өзгөрүү болбойт. Түнкүсүн бир аз жылуураак болуп, болгону -1 градус болот. Күндүз +13 градус жылуу болору күтүлүүдө.

Тема боюнча материалдар

Шашылыш билдирүү. Ашууларда кар көчкү түшүүсү күтүлөт

14-ноябрга карата аба ырайы

Шашылыш билдирүү! Өлкөнүн түштүк аймактарында үшүк жүрүшү күтүлөт

13-ноябрга карата аба ырайы

Нарында аба-ырайына байланыштуу Сары-Кыр жана Кында ашуулары жабылды

12-ноябрга карата аба ырайы

Төө-Ашууда катуу бороон башталды

Төө-Ашууда кар жаап жатат. Оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди

11-ноябрга карата аба ырайы

Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар жаап, жолдор тайгак болот

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18