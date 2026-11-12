USD87.45EUR97.49RUB1.05
24.kg

13-ноябрга карата аба ырайы

17:30, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Эртең,13-ноябрда күндүз Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоолуу райондорунда кар жаайт, Чүй, Талас облустарында жаан-чачын күтүлбөйт.

 Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн -4…+1 күндүз +3…+8

Таласта түнкүсүн -4…+1 күндүз +2…+7

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +1…+6 күндүз +7…+12

Ысык-Көлдө түнкүсүн -2…+3 күндүз +3…+8

Нарында түнкүсүн -6…-1 күндүз +3…+8

Бишкекте түнкүсүн -2…0, күндүз +6…+8 градус болот.

Тема боюнча материалдар

Нарында аба-ырайына байланыштуу Сары-Кыр жана Кында ашуулары жабылды

12-ноябрга карата аба ырайы

Төө-Ашууда катуу бороон башталды

Төө-Ашууда кар жаап жатат. Оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди

11-ноябрга карата аба ырайы

Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар жаап, жолдор тайгак болот

10-ноябрга карата аба ырайы

ӨКМ: Жакынкы сааттарда Бишкек жана Чүйдө катуу шамал күтүлөт

Бишкекте жамгыр карга айланышы күтүлүүдө. 9-11-ноябрга карата аба ырайы

7-ноябрга карата аба ырайы

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18