13-ноябрга карата аба ырайы
Эртең,13-ноябрда күндүз Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоолуу райондорунда кар жаайт, Чүй, Талас облустарында жаан-чачын күтүлбөйт.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн -4…+1 күндүз +3…+8
Таласта түнкүсүн -4…+1 күндүз +2…+7
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +1…+6 күндүз +7…+12
Ысык-Көлдө түнкүсүн -2…+3 күндүз +3…+8
Нарында түнкүсүн -6…-1 күндүз +3…+8
Бишкекте түнкүсүн -2…0, күндүз +6…+8 градус болот.