USD87.45EUR97.00RUB1.06
24.kg

Шашылыш билдирүү! Өлкөнүн түштүк аймактарында үшүк жүрүшү күтүлөт

12:35, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

15-17-ноябрда түнкүсүн жана эртең менен Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 0…-2 градуска чейин үшүк жүрүшү күтүлөт.

ӨКМдин чукул билдирүүлөр борборунун маалыматы боюнча, мындай аба ырайы айыл чарба өсүмдүктөрү үчүн коркунуч жаратат.

Атап айтканда, үшүк мөмө-жемиштерге жана жашылчаларга, казылып алынып, жабылбай калган картошкага, ошондой эле кант кызылчасына зыян келтириши мүмкүн.

Тема боюнча материалдар

13-ноябрга карата аба ырайы

Нарында аба-ырайына байланыштуу Сары-Кыр жана Кында ашуулары жабылды

12-ноябрга карата аба ырайы

Төө-Ашууда катуу бороон башталды

Төө-Ашууда кар жаап жатат. Оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди

11-ноябрга карата аба ырайы

Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар жаап, жолдор тайгак болот

10-ноябрга карата аба ырайы

ӨКМ: Жакынкы сааттарда Бишкек жана Чүйдө катуу шамал күтүлөт

Бишкекте жамгыр карга айланышы күтүлүүдө. 9-11-ноябрга карата аба ырайы

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18