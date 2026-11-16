Шашылыш билдирүү. Ашууларда кар көчкү түшүүсү күтүлөт
Кыргызгидромет кызматы кар көчкүгө байланыштуу шашылыш билдирүү таратты.
Маалыматка ылайык, 16-ноябрдан 19-ноябрга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана Каракол — Эңилчек унаа жолунун 74-90-чакырымдарында (Чоң-Ашуу ашуусу) кар көчкү түшүп, кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот.
Аталган жол тилкесинде унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты сактоо зарыл.
Айдоочуларга жолдо жүрүүдө этият болуу жана коопсуздук эрежелерин сактоо сунушталат.