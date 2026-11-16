USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

Шашылыш билдирүү. Ашууларда кар көчкү түшүүсү күтүлөт

11:12, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызгидромет кызматы кар көчкүгө байланыштуу шашылыш билдирүү таратты.

Маалыматка ылайык, 16-ноябрдан 19-ноябрга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана Каракол — Эңилчек унаа жолунун 74-90-чакырымдарында (Чоң-Ашуу ашуусу) кар көчкү түшүп, кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот.

Аталган жол тилкесинде унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты сактоо зарыл.

Айдоочуларга жолдо жүрүүдө этият болуу жана коопсуздук эрежелерин сактоо сунушталат.

Тема боюнча материалдар

Апта башында Бишкекте жаан-чачын болбойт. 16-18-ноябрга карата аба ырайы

14-ноябрга карата аба ырайы

Шашылыш билдирүү! Өлкөнүн түштүк аймактарында үшүк жүрүшү күтүлөт

13-ноябрга карата аба ырайы

Нарында аба-ырайына байланыштуу Сары-Кыр жана Кында ашуулары жабылды

12-ноябрга карата аба ырайы

Төө-Ашууда катуу бороон башталды

Төө-Ашууда кар жаап жатат. Оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди

11-ноябрга карата аба ырайы

Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар жаап, жолдор тайгак болот

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18